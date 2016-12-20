Сотрудники московского метро с января расскажут о русской живописи ХХ века

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Сотрудники московского метрополитена с января смогут рассказать о русской живописи ХХ века благодаря тренингам, которые проводят работники Третьяковской галереи, сообщает пресс-служба музея во вторник.

"Сотрудники метрополитена станут экспертами в искусстве: с января 2017 года работники станции метро "Парк культуры" смогут ответить на базовые вопросы о русской живописи ХХ века", — говорится в сообщении.

Поясняется, что в рамках культурно-просветительского проекта "Интенсив ХХ" сотрудники Третьяковской галереи проводят тренинги и читают курс лекций для работников метрополитена. В образовательную программу включены блоки о русском авангарде, соцреализме и живописи 1960-1980 годов.

"Часть занятий пройдет в формате экскурсий по экспозиции Третьяковской галереи. Благодаря этому курсу некоторые сотрудники метрополитена побывали в Третьяковской галерее на Крымском валу впервые", — подчеркивает пресс-служба.

Цель проекта "Интенсив XX", который проводит Третьяковка, − через интеграцию искусства в повседневную жизнь города изменить отношение широкой аудитории к русской живописи ХХ века, сделать ближе и понятнее ее художественный язык. В ходе проекта каждые два месяца будут представлены разные этапы развития русского искусства ХХ века: авангард, соцреализм и 1960-1980-е годы. Общая продолжительность проекта составит шесть месяцев.