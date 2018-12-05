Мособлдума перестанет использовать пластиковую посуду в 2019 году

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Московская областная дума откажется от использования пластиковой посуды в 2019 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя регионального парламента Игоря Брынцалова.

5 декабря в Мособлдуме прошла конференция "Медиативная роль региональных законодательных органов государственной власти в рамках межрегионального диалога". Выступая на одной из секций, Брынцалов предложил отказаться от использования пластиковой посуды. Он отметил, что начать нужно с себя, в стенах Мособлдумы.

"Отказ от одноразового пластика делается с целью популяризации использования исходного сырья и материалов, а также сокращения образования отходов и снижения класса опасности отходов в источниках их образования", — отметил Игорь Брынцалов.

В международной конференции приняли участие представители парламентов 10 стран. Кроме того, приглашения получили 12 регионов России.