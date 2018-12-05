В Подмосковье откроют музейный комплекс имени Зои Космодемьянской

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Музейный комплекс имени Зои Космодемьянской откроется в 2020 году в Рузском городском округе Московской области, говорится в Instagram губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

"Проведены все необходимые мероприятия и весной мы должны начать строительство. Комплекс будет рассказывать не только о подвиге Зои Космодемьянской, но и о контрнаступлении советских войск — битве под Москвой…", — цитирует пресс-служба слова Воробьева на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Государственном историческом музее.

Сообщается, что комплекс в деревне Петрищево будет включать новое здание музея, а также мемориал, расположенный на месте гибели Космодемьянской. Экспозиция будет охватывать биографию и подвиг девушки, а также историю разведывательно-диверсионной деятельности и партизанского движения во время ВОВ.