Более 600 детей-сирот получили жилье в Подмосковье в этом году

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В 2018 году жильем в Подмосковье будут обеспечены 746 детей-сирот в 63 муниципальных образованиях. Ключи уже получили 636 человек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда правительства Московской области — министра образования региона Ольгу Забралову.

Она отметила, что на обеспечение детей-сирот жильем в этом году было выделено свыше 1,9 миллиарда рублей. Большая часть квартир, приобретаемых по программе "Жилище", расположена в новостройках. В этом году план по обеспечению жильем детей-сирот выполнили в 33 муниципальных образованиях.

"Ребята получают благоустроенные квартиры, куда можно сразу переехать жить. Это хорошее подспорье для их будущего", — подчеркнула Забралова.

Всего в регионе насчитывается порядка 25 тысяч сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 15,6 тысячи из них воспитываются в замещающих семьях, около 8,5 тысячи — в семьях усыновителей.