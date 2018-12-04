В подмосковный бюджет поступило 17 миллионов от приватизации собственности

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В бюджет Подмосковья поступило 17 миллионов рублей после продажи на торгах бывшего офиса института "Мосгражданпроект". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу минимущества региона.

Помещение на улице Островитянова в Москве продали в рамках прогнозного плана приватизации областного имущества на 2018-2020 годы. Открытый аукцион проводился на электронной площадке Российского аукционного дома, участие в нем приняли четыре претендента.

"Победителем торгов стало физическое лицо Лисейчиков С.Е., который приобрел недвижимость в Москве за 17 миллионов рублей. Собственник планирует использовать помещение для оказания медицинских услуг", — сообщил и.о. министра имущественных отношений Подмосковья Алексей Вьюрков.