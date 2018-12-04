Более 2 тысяч детей-сирот обрели семью в Московской области

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Порядка 2,2 тысячи детей-сирот устроили в приемные семьи органы опеки и попечительства министерства образования Московской области с начала 2018 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя председателя правительства региона — министра образования Подмосковья Ольгу Забралову.

В этом году в Подмосковье было создано 374 приемных семьи, всего же в регионе число таких семей составляет более 4 тысяч.

Ольга Забралова отметила, что в Московской области работает 75 школ подготовки приемных семей, с каждым годом их количество увеличивается.

"С начала 2018 года школы посетили уже 1975 потенциальных усыновителей. В них работают психологи, социальные педагоги, медики и юристы. С начала года свыше 800 человек, прошедших школу приемных родителей, взяли детей, оставшихся без попечения родителей. Также в регионе насчитывается 83 службы сопровождения замещающих семей", — сказала министр.

Всего в области проживают свыше 25 тысяч детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Более 15,6 тысячи детей-сирот воспитываются в замещающих семьях, более 8,5 тысячи — в семьях усыновителей.