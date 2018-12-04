Форум молодых педагогов пройдет в Подмосковье в декабре

Учительница на уроке около доски. Архивное фото

Учительница на уроке около доски. Архивное фото

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Восьмой ежегодный форум молодых педагогов состоится в Московской области 6 и 7 декабря, сообщил телеканал "360".

Форум проводится для молодых специалистов, которые начали работать в 2017 году. Для гостей будут работать мастер-классы, секции и творческие мастерские. Участники смогут посетить открытые уроки лучших учителей Подмосковья, об этом рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области — министр образования региона Ольга Забралова.

Мероприятие состоится в Областной гимназии им. Е.М.Примакова и Одинцовской лингвистической гимназии.