Почти 90% вызовов в экстренные службы Подмосковья идут через номер 112

КРАСНОГОРСК, 4 дек — РИА Новости. Порядка 86% вызовов в экстренные оперативные службы Московской области поступают через систему-112, в то время как годом ранее цифра достигла только 62%, сказал начальник управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области Сергей Самолевский.

"86% всех вызовов в экстренные оперативные службы в настоящее время идут через 112. И 14% люди по старой привычке обращаются через 01, 02, 03", — отметил Самолевский.

По его словам, более 70% обращений приходится на скорую помощь, вызовы в полицию и ГИБДД составляют около 26% обращений, остальные 4% адресуются пожарным и газовикам.

"Система-112 Московской области постоянно совершенствуется. Ее развитие осуществляется в рамках реализации губернаторской программы", — подчеркнул Самолевский.

В настоящее время в региональную систему-112 можно обратиться пятью различными способами: телефонный звонок, SMS-сообщение, мобильное приложение, Skype, а также с помощью ЭРА-ГЛОНАСС.