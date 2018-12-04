Власти Подмосковья призвали жителей следить за раздельным вывозом мусора

КРАСНОГОРСК, 4 дек — РИА Новости. Операторов, которые будут допускать нарушения при вывозе контейнеров с раздельным мусором, ждет штраф в размере 200 тысяч рублей и отзыв лицензии, сообщил журналистам министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин.
"Двести тысяч рублей за каждое нарушение, но для них самое страшное не это, а то что за два таких нарушения контракт может быть расторгнут", — сказал министр.
Хромушин призвал жителей Московской области фиксировать факты нарушения при вывозе раздельного мусора.
В Московской области внедрят систему раздельного сбора мусора с 1 января 2019 года. В некоторых подмосковных городах уже состоялся переход на раздельный сбор мусора.
Синие контейнеры с рисунком бутылки — для сбора сухих отходов, а серые с изображением банана — для мокрых отходов. Цвет мусорных контейнеров был выбран путем голосования на портале "Добродел".