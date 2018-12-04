Власти Подмосковья призвали жителей следить за раздельным вывозом мусора

КРАСНОГОРСК, 4 дек — РИА Новости. Операторов, которые будут допускать нарушения при вывозе контейнеров с раздельным мусором, ждет штраф в размере 200 тысяч рублей и отзыв лицензии, сообщил журналистам министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин.

"Двести тысяч рублей за каждое нарушение, но для них самое страшное не это, а то что за два таких нарушения контракт может быть расторгнут", — сказал министр.

Хромушин призвал жителей Московской области фиксировать факты нарушения при вывозе раздельного мусора.

"Если вы увидели, что синий мусоровоз берет серый контейнер, либо в серый мусоровоз скидывают синий контейнер, сообщайте обязательно об этих фактах, фотографируйте. Мы тут же отработаем это в жестком порядке", — отметил Хромушин.

В Московской области внедрят систему раздельного сбора мусора с 1 января 2019 года. В некоторых подмосковных городах уже состоялся переход на раздельный сбор мусора.

Синие контейнеры с рисунком бутылки — для сбора сухих отходов, а серые с изображением банана — для мокрых отходов. Цвет мусорных контейнеров был выбран путем голосования на портале "Добродел".