Активных добровольцев наградили в Подмосковье

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в преддверии Международного дня волонтеров, который отмечают 5 декабря, вручил награды самым активным добровольцам региона. Мероприятие прошло в новой школе в Путилкове. Об этом сообщил телеканал "360".

"Я очень надеюсь, что это движение будет развиваться. Для нас это важное направление в работе, мы его всячески поддерживаем. И сегодня наша задача была еще раз привлечь внимание, показать, что данная работа является приоритетом, в том числе и в педагогическом воспитании — в школьном и дошкольном воспитании наших детей", — отметил Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья отметил, что правительство области планирует поддерживать добровольческую активность в дальнейшем.

Самым молодым награжденным добровольцем оказался 14-летний Данила Родин из Коломны, который вместе с одноклассниками основал экологическую организацию. Одним из самых возрастных волонтеров стал Анатолий Яночкин из Химок.

В 2018 году число добровольцев в Подмосковье выросло почти в два раза: в 2017-м их в регионе было не более 15 тысяч человек, в этом — порядка 31 тысячи. Наибольший интерес волонтеров вызывают экологические, поисковые и благотворительные организации, куда записываются как взрослые, так и дети.