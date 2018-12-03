Глава Подмосковья вручил почетные грамоты волонтерам

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил почетные грамоты и нагрудные знаки волонтерам Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы главы Подмосковья.

"В каждом муниципалитете у нас ведется работа по волонтерству, мы всячески поддерживаем это движение", — цитирует пресс-служба слова губернатора.

Сообщается, что в понедельник глава Московской области подвел итоги года добровольца (волонтера) в Подмосковье. Торжественное мероприятие прошло в школе "Мозаика" деревни Путилково в Красногорске.