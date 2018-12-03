Более 8 тысяч подмосковных семей получили пособие при рождении ребенка

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Единовременное пособие при рождении ребенка с начала 2018 года получили 8,5 тысячи подмосковных семей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра социального развития Московской области Ирину Фаевскую.

По словам главы минсоцразвития региона, право на получение пособия при рождении ребенка имеет один из родителей, при этом средний семейный доход не должен быть больше прожиточного минимума.

"Главное условие для получения выплаты — регистрация ребенка в Московской области", — подчеркнула Ирина Фаевская.

При рождении первого ребенка размер пособия составляет 20 тысяч рублей. 40 тысяч рублей можно получить при рождении второго ребенка. При рождении третьего ребенка и последующих детей выплачивается 60 тысяч рублей. 70 тысяч рублей на каждого из детей составит величина пособия при рождении двойни. Если рождается трое и более детей, то выплачивается 300 тысяч рублей на семью.

Пособие при рождении ребенка предоставляется через подмосковный портал государственных и муниципальных услуг.