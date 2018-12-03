Более 8 тысяч подмосковных семей получили пособие при рождении ребенка

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Единовременное пособие при рождении ребенка с начала 2018 года получили 8,5 тысячи подмосковных семей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра социального развития Московской области Ирину Фаевскую.
"Главное условие для получения выплаты — регистрация ребенка в Московской области", — подчеркнула Ирина Фаевская.
При рождении первого ребенка размер пособия составляет 20 тысяч рублей. 40 тысяч рублей можно получить при рождении второго ребенка. При рождении третьего ребенка и последующих детей выплачивается 60 тысяч рублей. 70 тысяч рублей на каждого из детей составит величина пособия при рождении двойни. Если рождается трое и более детей, то выплачивается 300 тысяч рублей на семью.
Пособие при рождении ребенка предоставляется через подмосковный портал государственных и муниципальных услуг.