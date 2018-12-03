Губернатор МО призвал качественно обслуживать дороги в зимний период

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с зампредами регионального правительства призвал обратить особое внимание на уборку дворов, обслуживание дорог в зимний период, а также на подготовку к Новому году. Об этом сообщил телеканал "360".

Воробьев подчеркнул, что в зимний период необходимо активно работать, прислушиваться к мнению жителей и обеспечивать порядок на дворовых территориях и на дорогах. Согласно голосованию на портале "Добродел", безопасность в собственном дворе является одной из наиболее острых тем.

"Началась зима, сейчас большая нагрузка ложится на дорожников, муниципальные службы. Все, каждый человек хочет, чтобы его улица, его двор выглядели достойно, безопасно, не скользко!" — отметил губернатор.

Также глава Подмосковья поднял тему приближающихся новогодних праздников. По его словам, большинство жителей Москвы и области проведут праздники дома. В связи с этим Воробьев призвал глав муниципалитетов совместно с министерством благоустройства приступить к организации мероприятий и позаботиться об убранстве городов.

В Московской области стартовал масштабный проект "Зима в Подмосковье", который познакомит туристов с интересными площадками региона для зимнего отдыха. Самые необычные места и уникальные маршруты можно изучить благодаря специально созданному журналу-путеводителю.