Жители Подмосковья определили основные проблемы в системе здравоохранения

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. На портале "Добродел" завершилось голосование за актуальные проблемы в сфере охраны здоровья Подмосковья. В нем приняли участие около 3,5 тысячи жителей Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу регионального минздрава Дмитрия Матвеева.
"Мы проводим такие опросы не для галочки, а для того, чтобы узнать мнение жителей: какие проблемы в областном здравоохранении стоят наиболее остро", — заявил Матвеев.
Он отметил, что больше всего голосов было связано со сложностями с записью к взрослому (24%) и детскому (23%) врачам.
"Все результаты опроса будут учтены и направлены в работу", — добавил министр.