Жители Подмосковья определили основные проблемы в системе здравоохранения

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. На портале "Добродел" завершилось голосование за актуальные проблемы в сфере охраны здоровья Подмосковья. В нем приняли участие около 3,5 тысячи жителей Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу регионального минздрава Дмитрия Матвеева.

Опрос начали проводить в середине октября. Жители Московской области, по словам министра, определили основные болевые точки в системе здравоохранения. Результаты голосования позволят определить первостепенные задачи.

"Мы проводим такие опросы не для галочки, а для того, чтобы узнать мнение жителей: какие проблемы в областном здравоохранении стоят наиболее остро", — заявил Матвеев.

Он отметил, что больше всего голосов было связано со сложностями с записью к взрослому (24%) и детскому (23%) врачам.

"Все результаты опроса будут учтены и направлены в работу", — добавил министр.