В подмосковной Ивантеевке построят школу на 1,1 тысячи мест

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Главгосстройнадзор Московской области получил извещение о начале строительства общеобразовательной школы в Студенческом проезде в Ивантеевке, говорится в сообщении ведомства.

"Новое учебное заведение общей площадью 17,79 тысячи квадратных метров рассчитано на 1,1 тысячи учащихся", —цитирует пресс-служба начальника Главгосстройнадзора Артура Гарибяна.

Сообщается, что проектом предусмотрено строительство четырехэтажного здания, в котором разместятся 44 учебных класса, лаборатории и мастерские, столовая, спортивный и актовый залы, а также библиотека.