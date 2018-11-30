С начала года более 7 тысяч подмосковных жителей газифицировали дома

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. С начала 2018 года в Московской области было введено в эксплуатацию 30 газопроводов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

По его словам, всего в текущем году в рамках реализации губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области" запланировано ввести в эксплуатацию 50 новых объектов газификации.

Благодаря данной программе более 10 тысяч жителей региона получат возможность провести в дома газ. В настоящее время годовая программа газификации Подмосковья выполнена на 60%. Работы ведутся в соответствии с графиком.

"Развитие газификации в Московской области до 2025 года" можно считать самой масштабной из принятых в Московской области за последние годы программ. В рамках ее реализации за последние пять лет было построено более 1,8 тысячи километров газопроводов, газифицировано более 350 населенных пунктов. Возможность подключить дома к газу получило около 153 тысяч жителей области.