Праздничную иллюминацию включат в парках Московской области 1 декабря

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Готовность парков Подмосковья к новогоднему сезону обсудили сегодня на совещании глав муниципалитетов региона, сообщил телеканал "360".

Почти в 60 парках Московской области 1 декабря в 18.00 зажгут новогодние ели и включат праздничную иллюминацию. Новогодний сезон отметят праздничными мероприятиями.

Проект "Зимний парк" входит в большую программу "Зима в Подмосковье". В этом году жителей Московской области ждут интересные и красочные мероприятия, спортивные конкурсы, концерты, а также ярмарки.