Подмосковье отмечено кубком за развитие межведомственного взаимодействия

МОСКВА, 30 но­­я — РИА Новости. Московская область награждена почетным кубком за значительный вклад в развитие системы межведомственного взаимодействия, говорится в Instagram пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

"Награду по итогам работы в 2018 году губернатору Московской области Андрею Воробьеву вручил министр обороны РФ Сергей Шойгу", — отмечается в социальной сети.

Сообщается, что между военным ведомством и правительством Подмосковья выработаны механизмы совместной координации деятельности в области обороны, территориальной обороны, мобилизации, разрешения кризисных ситуаций, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий на территории региона.

"Торжественная церемония состоялась в Национальном центре управления обороной РФ в рамках IV Межведомственной научно-практической конференции "Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ"", — говорится в Instagram.