Подмосковье отмечено кубком за развитие межведомственного взаимодействия

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Московская область награждена почетным кубком за значительный вклад в развитие системы межведомственного взаимодействия, говорится в Instagram пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
Сообщается, что между военным ведомством и правительством Подмосковья выработаны механизмы совместной координации деятельности в области обороны, территориальной обороны, мобилизации, разрешения кризисных ситуаций, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий на территории региона.
"Торжественная церемония состоялась в Национальном центре управления обороной РФ в рамках IV Межведомственной научно-практической конференции "Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ"", — говорится в Instagram.