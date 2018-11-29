Рекультивацию шести подмосковных полигонов проведут в 2019 году

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Специалисты завершили рекультивацию подмосковного полигона бытовых отходов "Каширский". В дальнейшем планируется провести аналогичный комплекс мер в отношении полигона "Кучино" в Балашихе, "Кулаковского" в Чехове и "Царево" в Пушкинском районе. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева.

"Рекультивация стала возможной благодаря национальным проектам. По президентской программе выделены большие деньги. Мы софинансируем рекультивацию полигонов, которые раньше бросались", — заявил Андрей Воробьев.

В следующем году на территории Московской области планируется провести рекультивацию шести полигонов ТБО.

"Мы говорим о тех шести полигонах, в отношении которых у нас выполнены проекты рекультивации. Сразу после новогодних праздников мы контрактуемся, выбираем подрядчиков и приступаем к работам. Параллельно мы запускаем в проектирование еще восемь полигонов", — рассказал Дмитрий Куракин, заместитель председателя правительства Подмосковья — министр экологии и природопользования региона.

Он отметил, что рекультивацию на пяти объектах проведут согласно плановому режиму. Работы на полигоне ТБО "Кучино" завершат раньше установленного срока.

В рамках федерального проекта "Чистая страна" полигон "Каширский", где необходимые мероприятия проводились с апреля 2017 года, стал третьим по счету в Подмосковье. Чтобы свалка не расползалась, подрядчик установил подпорную стену, которая изнутри перекрыта грунтом и четырехслойным геосинтетическим материалом. Весь фильтрат, который собирают при помощи дренажной системы в специальный резервуар, позже вытекает за полигон.