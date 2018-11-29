Тест по истории Отечества проведут в школах и музеях Подмосковья

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Международная акция "Тест по истории Отечества" пройдет в Московской области на 173 специально организованных площадках в вузах, музеях, школах и библиотеках. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Московской области — министра образования региона Ольгу Забралову.

Организаторы хотят проверить уровень исторической грамотности населения. Гражданам РФ и соотечественникам, проживающим за рубежом, предстоит ответить на 40 вопросов. Проверить знания можно будет как в специальных пунктах, так и онлайн.

"Не вызывает сомнений важность таких мероприятий. Знать историю своей страны, ее достижения и героев необходимо. Принять участие в тесте может любой желающий", — рассказала Ольга Забралова.

Мероприятие стартует 30 ноября в 11.00. Тест приурочен к 25-летию принятия Конституции РФ. Подробную информацию о тесте и всех площадках выложили на сайте проекта "Каждый день горжусь Россией". Организатор акции — Общественная молодежная палата (Молодежный парламент) при Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации.