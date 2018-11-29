Плановые тренировки по эвакуации провели в Подмосковье

Сотрудники подразделений МЧС во время пожарно-тактических учений. Архивное фото

Сотрудники подразделений МЧС во время пожарно-тактических учений. Архивное фото

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Московской области провели плановые тренировки по эвакуации и отработке навыков действий при пожаре, сообщил телеканал "360" со ссылкой на вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

Тренировочные мероприятия прошли в торгово-развлекательных центрах, административных зданиях, образовательных учреждениях, объектах здравоохранения, соцзащиты, спорта и культуры. Задействовали порядка 5 тысяч сооружений.

"Учебные эвакуации сопровождались инструктажами и занятиями с персоналом учреждений, в ходе которых разъясняются правила использования средств пожаротушения и алгоритм действий при возникновении пожара или угрозы возгорания", — заявил Пестов.

Тренировки по эвакуации проходят каждый квартал по поручению губернатора области Андрея Воробьева.