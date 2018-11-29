Около 4 тысяч дольщиков получат ключи от квартир до конца года в МО

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В регионе до конца года планируют выдать ключи 4 тысячам дольщиков. Всего с начала года в Подмосковье удалось решить проблемы 9 тысяч дольщиков. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя министра строительного комплекса Московской области Юлию Баринову.

"У нас с начала 2018 года восстановлены права порядка 9 тысяч граждан по 28 объектам. До конца года мы планируем еще обеспечить где-то, наверное, около 4 тысяч граждан по 12 объектам", — заявила Юлия Баринова.

Проблемные объекты расположены в Красногорске, Одинцове, Реутове и Волоколамском районе.