Мособлдума примет закон о трехлетнем бюджете Подмосковья

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Во время внеочередного заседания 4 декабря депутаты Московской областной думы примут закон о трехлетнем бюджете региона. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя подмосковного парламента Игоря Брынцалова.

Он отметил, что в четверг состоится торжественное мероприятие, посвященное 25-летию Мособлдумы, поэтому заседание было решено перенести на вторник, 4 декабря. По словам политика, на повестке стоит много важных вопросов, одним из них станет принятие закона о бюджете Подмосковья на ближайшие три года.