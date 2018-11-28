Благоустройство проведут на вылетных магистралях в Подмосковье в 2019 году

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Московской области в следующем году благоустроят десять вылетных магистралей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на начальника управления архитектуры и градостроительства региона Михаила Хайкина.

По его словам, главными критериями в благоустройстве трасс являются внешний вид и безопасность. На данный момент основные проблемы на дорогах — несанкционированная торговля, ветхие остановки и переходы, неопрятные заборы, сухостой.

В 2019 году запланировано благоустройство пяти региональных и пяти федеральных магистралей — это Дмитровское, Ярославское, Щелковское, Горьковское, Пятницкое, Волоколамское, Носовихинское, Егорьевское, Старое Симферопольское шоссе, а также трасса М5 "Урал". Дороги проходят через 21 населенный пункт.

Благоустроят в первую очередь те дороги, которые проходят внутри городов. Проектные работы завершат к апрелю 2019 года.