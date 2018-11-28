Пилотный проект оздоровления детей запустят в Клину

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Подмосковный Клин стал одним из 10 российских городов, где будет запущен пилотный проект "Улучшение здоровья детей и подростков в школах, включая продвижение здорового питания и физической активности". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Дмитрия Матвеева.

Как уточнил глава минздрава региона, в 2019 году этот проект будет также внедряться в Казани, Новосибирске, Якутске, Хабаровске и некоторых других городах Российской Федерации.

Список городов и программа проекта были ранее утверждены Министерством здравоохранения России совместно со Всемирной организацией здравоохранения.

Дмитрий Матвеев подчеркнул, что в основе формирования здоровой нации лежит популяризация активного образа жизни, физических нагрузок и правильного питания. Глава областного минздрава подчеркнул важность участия Подмосковья в данном пилотном проекте.

Главной задачей Матвеев назвал изменение культуры поведения школьников в сторону ведения здорового образа жизни.

"И Клин по праву стал одним из первых участников проекта, поскольку там уже на протяжении нескольких лет ребятам прививают культуру правильного питания", — отметил министр здравоохранения региона.

Программа пилотного проекта подразумевает комплексный подход к решению задачи: родители и педагоги детей и подростков также будут задействованы в программе. Запуск проекта намечен на 2019 год.