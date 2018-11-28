Инвестиции в Подмосковье могут достигнуть 817 млрд рублей по итогам года

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Инвестиции в Московскую область могут достигнуть 817 миллиардов рублей по итогам 2018 года, говорится в Instagram губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

"Наша задача — приглашать инвесторов в индустриальные парки, создавать максимально благоприятные условия для ведения бизнеса, чтобы компании работали с прибылью, формировали наш инвестиционный потенциал, создавали рабочие места", — сказал глава Московский области в ходе инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия Зовет!"

В I полугодии текущего года Подмосковье заняло третье место в России по инвестициям в основной капитал. В Московской области разработан комплекс мер, направленный на развитие бизнеса, в том числе, с участием зарубежного капитала.