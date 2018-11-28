Свыше 46 тысяч литров донорской крови заготовили с начала года в МО

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В период с января по октябрь этого года в Московской области 41 тысяча человек сдала кровь. Благодаря этому в регионе удалось заготовить 46,5 тысячи литров донорской крови. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу подмосковного минздрава Дмитрия Матвеева.

На данный момент, по словам министра, область полностью обеспечивает себя донорской кровью и ее компонентами. Они направляются в региональные учреждения здравоохранения. Ее будут применять для помощи пациентам с тяжелыми травмами, обильной кровопотерей, нуждающимся в хирургическом вмешательстве, больным различными заболеваниями.

"Только в текущем году в Подмосковье было выполнено почти 76 тысяч донаций крови и ее компонентов", — рассказал Матвеев.

Московская областная станция переливания крови является центром развития безвозмездного донорства в Подмосковье. Сейчас в регионе зарегистрировано уже более 26 тысяч почетных доноров СССР и России.