Завершился ремонт 12-километрового участка трассы «Крым» в Подмосковье

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В границах Серпуховского района Московской области был проведен капитальный ремонт участка федеральной трассы М2 "Крым" с 83-го по 95-й километр. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу подведомственного Росавтодору ФКУ "Центравтомагистраль".

В ходе ремонта была расширена проезжая часть с четырех до шести полос движения, геометрические параметры были доведены до нормативных, также старое дорожное покрытие было заменено на современное из долговечного щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Для обеспечения безопасности было построено 11 километров линий электроосвещения, установлено металлическое барьерное ограждение и светоотражающие дорожные знаки, нанесена разметка.

Чтобы снизить негативное воздействие транспорта на окружающую среду и обеспечить комфортные условия жителям прилегающих населенных пунктов, были установлены шумозащитные экраны. Установка локальных очистных сооружений помогла защитить реку Речму от вредных веществ и загрязнений.

В дальнейшем ФКУ "Центравтомагистраль" планирует провести капитальный ремонт на участке трассы М2 с 95-го по 108-й километр.