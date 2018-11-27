Спортобъекты массового катания готовы к началу сезона в Подмосковье

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Спортивные объекты массового катания готовы к старту зимнего сезона в Подмосковье. В регионе будут функционировать лыжные трассы, катки, горнолыжные комплексы, хоккейные коробки. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу минспорта Московской области.

Любители сноуборда и горных лыж могут кататься в Подмосковье на 40 профессионально подготовленных трассах. В регионе располагаются семь горнолыжных комплексов, при этом пять из них — "Сорочаны", "Клуб Леонида Тягачева", "Волен", "Степаново" и "Яхрома" — находятся в Дмитровском районе, один расположен в Раменском районе (горнолыжный клуб Гая Северина), еще один — "Лисья гора" — находится в Балашихе.

Для предпочитающих беговые лыжи в Московской области доступны 129 трасс. В каждом районе есть лыжные трассы длиной от 400 метров до 15 километров. Наиболее сложные — в Сергиево-Посадском районе и в Одинцове. Их протяженность в текущем году увеличилась почти на четверть.

"Уже выпало достаточно снега, но даже если его будет немного, лыжные трассы оборудованы специальными снежными пушками. Средняя температура зимой держится ниже нулевой отметки, что позволяет укатывать необходимое количество снега как на лыжных, так и на горнолыжных трассах", — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Также в Подмосковье этой зимой будут работать 273 катка, свыше 700 хоккейных площадок.

"Любители коньков смогут покататься и на открытых, и на закрытых катках. Самый крупный каток находится в Жуковском. Его площадь — почти 8 тысяч квадратных метров. Сравниться с ним могут катки в Балашихе и Электростали", — сообщил Терюшков.