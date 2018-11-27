Подмосковная санавиация выполнила свыше 250 вылетов в 2018 году

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Санитарная авиация Московской области совершила 253 вылета с начала 2018 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Матвеева.

Глава подмосковного минздрава подчеркнул, что заявки на вылет санавиации Подмосковья обрабатываются оперативно-диспетчерской службой медицины катастроф в круглосуточном режиме.

Санитарная авиация призвана оказывать экстренную медицинскую помощь в случаях, когда пострадавшие находятся на большой удаленности от медучреждений, в условиях низкой транспортной доступности, а также применяется для перевозки пациентов из одного учреждения здравоохранения в другое.

Дмитрий Матвеев сделал акцент на том, что благодаря использованию авиации необходимая помощь оказывается в том числе пострадавшим в ДТП, пожарах и при других чрезвычайных ситуациях, когда экстренность оказания медпомощи не должна зависеть от дорожной ситуации.

Для оказания санавиационной помощи используется легкий вертолет, оснащенный медоборудованием. Работа санавиации в Московской области была возобновлена осенью 2017 года.