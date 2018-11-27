Московский областной форум добровольцев пройдет в Химках 30 ноября

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Региональный форум добровольцев "Итоги Года волонтера — 2018 в Московской области, новые горизонты и перспективы" состоится 30 ноября в Химках. Он организован главным управлением социальных коммуникаций Подмосковья, сообщает телеканал "360".

Как отметила министр по социальным коммуникациям Московской области Ирина Плещева, форум добровольцев станет главным итоговым событием года в волонтерском сообществе региона.

"По предварительным оценкам, в форуме примут участие свыше 3 тысяч человек, среди которых руководители волонтерских центров и волонтеры, члены добровольческих объединений, представители "серебряного" волонтерства, муниципальных и региональных отделений всероссийских общественных движений и объединений", — сообщила Ирина Плещева.

В рамках форума пройдет круглый стол "Итоги Года волонтера. Новые горизонты", большой флешмоб "Дорогу добру!", состоится награждение волонтеров Московской области. Также будут работать ярмарка добрых дел и выставка победителей регионального конкурса "Доброволец-2018". Завершится форум масштабным концертом.

Желающие попасть на форум должны пройти онлайн-регистрацию. Заявки на участие принимаются до 28 ноября включительно.