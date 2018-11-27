Более 40 мобильных бригад соцобслуживания работают в Московской области

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Московской области работают 44 мобильные бригады соцобслуживания, сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу регионального минсоцразвития Ирину Фаевскую.

В составе мобильной бригады работают социальные и медицинские работники, инструктор ЛФК, психолог, культорганизатор, юрист, специалисты бытовых служб, парикмахер. Кроме того, участие принимают и представители администраций муниципалитетов.

Жителям отдаленной сельской местности мобильные бригады соцобслуживания оказывают социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические и социально-правовые услуги. Кроме того, бригады задействуются в проведении культурно-массовых мероприятий.