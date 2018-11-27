Завершены работы по рекультивации полигона "Каширский" в Подмосковье

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Рекультивация полигона "Каширский" в Московской области завершена, сообщил журналистам советник губернатора Подмосковья в ранге министра Александр Коган, добавив, что со вторника начинается приемка работ.
По словам Когана, на полигоне построена дренажная система, колодцы, которые должны собирать фильтрат. Кроме того, "Каширский" накрыт синтетическим геоматериалом. Также проведена пассивная дегазация полигона.
"Полигон принимался горящим: клубы дыма, гари простиралась на два-три километра. На сегодняшний день виден холм четкой геометрической формы. Но все равно надо подождать, гарантийное обслуживание полигона — один год. Следует посмотреть, как полигон будет себя вести", — подчеркнул советник губернатора Подмосковья.
Полигон "Каширский" — третий полигон в Московской области рекультивированный в рамках проекта "Чистая страна".