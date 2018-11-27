Завершены работы по рекультивации полигона "Каширский" в Подмосковье

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Рекультивация полигона "Каширский" в Московской области завершена, сообщил журналистам советник губернатора Подмосковья в ранге министра Александр Коган, добавив, что со вторника начинается приемка работ.

"Ее будет проводить муниципальная комиссия. Будут определены объемы выполненных работ, их качество. Также будут проведены исследования — параметры полигона, углы наклона", — отметил он.

По словам Когана, на полигоне построена дренажная система, колодцы, которые должны собирать фильтрат. Кроме того, "Каширский" накрыт синтетическим геоматериалом. Также проведена пассивная дегазация полигона.

"Полигон принимался горящим: клубы дыма, гари простиралась на два-три километра. На сегодняшний день виден холм четкой геометрической формы. Но все равно надо подождать, гарантийное обслуживание полигона — один год. Следует посмотреть, как полигон будет себя вести", — подчеркнул советник губернатора Подмосковья.

Полигон "Каширский" — третий полигон в Московской области рекультивированный в рамках проекта "Чистая страна".