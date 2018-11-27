Инвестиции в молочную отрасль Подмосковья превысили семь миллиардов рублей

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Общий объем инвестиций в молочную отрасль Московской области превышает более 7 миллиардов рублей, сообщил журналистам министр сельского хозяйства Андрея Разина в ходе V Международного агропромышленного форума.

"Сегодня у нас более 15 соглашений, общий объем инвестиций — более 7 миллиардов рублей… Это и молочные фермы, и сырные заводы, ряд других направлений. Все, что связано с молоком", — сказал министр, добавив, что в ближайшее время в Подмосковье откроется два крупных молочных комплекса.

Кроме того, по словам Разина, Московская область в течение трех лет может стать лидером в России по производству сыра.

"Уже сегодня желающих войти в состав резидентов кластера (сырного — ред.) гораздо больше, чем земли, которую первоначально выделили", — подчеркнул министр.