О процедуре сдачи ЕГЭ расскажут на родительских собраниях в Подмосковье

Учитель демонстрирует конверт с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ по информатике. Архивное фото

Учитель демонстрирует конверт с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ по информатике. Архивное фото

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Подмосковье для родителей старшеклассников проведут специальные собрания, на которых им объяснят процедуру сдачи государственной итоговой аттестации и ЕГЭ. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда правительства Московской области — министра образования региона Ольгу Забралову.

Она отметила, что проведение ЕГЭ должно быть прозрачно и понятно школьникам и их родителям. На собраниях родители и ученики смогут задать вопросы руководителям школ, узнать все тонкости сдачи экзаменов. Собрания о процедуре сдачи ЕГЭ пользуются большой популярностью, на каждое из них обычно приходит порядка 400 человек, добавила Забралова.

До конца года собрания пройдут в каждом муниципалитете Московской области. В настоящее время собрания и консультации состоялись в Кашире, Королеве, Бронницах, Звенигороде, Луховицах, Подольске, Домодедове, Долгопрудном, Пущине, Серпухове и Ленинском районе.