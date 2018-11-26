Более 5% такси в Подмосковье лишились лицензий за неделю

МОСКВА, 26 но­­я — РИА Новости. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области за период с 19 по 23 ноября аннулировало более 5% от всех выданных разрешений такси в регионе, говорится в сообщении ведомства.

"Минтранс прекратил деятельность семи таксомоторных компаний: "Главная дорога", "Транс Авто Б", "Корсар", "Дельта", "ТК-Авто-М", "Навигатор" и "ТК Городские перевозки". Налоговые органы выявили нарушения в деятельности данных компаний", — говорится в сообщении.

Всего Минтранс аннулировал 6,5 тысячи разрешений такси. По данным ведомства, с начала 2018 года в Подмосковье аннулировано более 47 тысяч лицензий. В настоящий момент в регионе по выданным разрешениям работают около 107 тысяч такси.