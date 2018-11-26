С начала года в перинатальных центрах Подмосковья родилось 16 тысяч детей

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. За 2018 год в пяти перинатальных центрах Подмосковья родилось почти 16 тысяч детей. За все время работы центров в них появилось на свет порядка 20 тысяч малышей, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Дмитрия Матвеева.

"Только с начала года в центре материнства и детства в Наро-Фоминске родилось 4 тысячи детей, в Щелкове — почти 3,9 тысячи, еще по 3 тысячи — в центрах в Раменском и Коломне, а также около 1,8 тысячи — в Сергиевом Посаде", — отметил Матвеев.

Он подчеркнул, что центры обладают всем необходимым, для того чтобы оказывать высококвалифицированную помощь беременным женщинам, роженицам и новорожденным.

Перинатальные центры появились в 2017 году в пяти муниципальных образованиях области — Наро-Фоминске, Щелкове, Раменском, Коломне и Сергиевом Посаде.