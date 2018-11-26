Более 100 школ отремонтируют в Московской области до 2021 года

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Капитально отремонтировать 120 школ в Московской области запланировано до начала 2021 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда правительства Подмосковья — министра образования региона Ольгу Забралову. Она отмечает, что все вошедшие в программу капремонта здания построены до 1967 года.

Как подчеркнула Ольга Забралова, в восьми школах области ремонт будет завершен до конца 2018 года. На обновление этих восьми учебных заведений было выделено более 250 миллионов рублей.

В 2017 году по итогам проверки состояния зданий подмосковных школ было выделено 350 образовательных учреждений, которые нуждались в капитальном ремонте. Ольга Забралова заявила, что до 2020 года капитальный ремонт завершится в половине школ из этого списка.

"Ремонт учреждений проводится в рамках государственной программы "Образование Подмосковья". В выбранных объектах будут обновлены инженерные коммуникации, проведены отделочные работы. Кроме того, мы закупим новую мебель", — рассказала Ольга Забралова.

По словам первого зампреда правительства — министра образования Московской области, в школах региона продолжается обновление оборудования. Так, в ближайшее время средние учебные образовательные учреждения Подмосковья получат 15 тысяч компьютеров. На эти цели выделено более 750 миллионов рублей.

Учреждения дошкольного образования также входят в программу капитального ремонта. Более 50 детских садов Московской области будут отремонтированы до начала 2020 года.