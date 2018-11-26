Почти 500 человек вывели спасатели из подмосковных лесов с начала года

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Поисково-спасательные подразделения и добровольцы вывели из лесов Московской области 482 человека с начала года. Еще 73 потерявшихся вышли самостоятельно. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на вице-губернатора региона Дмитрия Пестова.

По его словам, поздней осенью и зимой леса становятся местом пеших и лыжных прогулок и поездок на снегоходах, поэтому работа поисково-спасательных подразделений продолжается. Поиском людей занимаются профессиональные спасатели, добровольцы, волонтеры и кинологи. Помочь может авиация, в том числе беспилотная.

Большинство потерявшихся людей выводят в течение нескольких часов с момента сигнала. Помогает в этом функция геопозиционирования в подмосковной системе 112. Благодаря ей человека могут сориентировать на выход из лесного массива или направить поисковый отряд. Телефон заблудившегося должен быть исправен и заряжен, чтобы спасатели могли определить географические координаты. Также в системе 112 предусмотрен раздел "Связанные контакты", который позволяет следить за местонахождением родных и близких.

Спасатели рекомендуют, отправляясь в лес, взять с собой свисток, фонарик, еду и воду, а также заряженный мобильный телефон и медикаменты, надеть яркую одежду по погоде. Кроме того, нужно предупредить близких о своем маршруте и примерном времени возвращения.

Если человек потерялся, он должен незамедлительно позвонить по номеру 112.