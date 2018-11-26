Московская область презентует в Индии свой экономический потенциал

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Власти Подмосковья в 2019 году планируют в рамках роуд-шоу продемонстрировать инвестиционный потенциал региона Индии, говорится в официальном Instagram губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"В следующем году мы планируем провести роуд-шоу (в Индии — ред)… У нас есть совместные проекты, совместные интересы", — сказал Воробьев в ходе первого Российско-Индийского стратегического диалога в Санкт-Петербурге.

Сообщается, что на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 году между правительством Московской области и индийской компанией PSK Pharma было подписано соглашение о строительстве завода по производству лекарств в Подмосковье.

"Инвестиции в проект на первом этапе — миллиард рублей, будет создано свыше 130 рабочих мест. Научно-производственный комплекс расположится на площади 13,5 тысячи квадратных метров в ОЭЗ "Дубна"", — говорится в социальной сети.