МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Правительство Московской области и муниципальные власти должны сосредоточиться на максимальной реализации проектов стратегического развития в рамках майского указа президента РФ, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Воробьев принял участие в расширенном заседании президиума Госсовета, посвященном реализации нового майского указа, которое глава государства провел в пятницу в ялтинском гостиничном комплексе "Мрия".

"Две детские больницы будут построены в рамках указа, новый корпус онкологического центра, около 200 школ, большое количество детских садов", — приводит пресс-служба губернатора и правительства области слова Воробьева.

Губернатор подчеркнул, что Подмосковье нацелено на создание новых рабочих мест, привлечение максимального количества инвесторов и разрушение "разного рода барьеров, которые стоят на пути прихода инвестиций".

"Мы должны очень качественно, эффективно реализовать проекты, о которых говорил президент. Мы нацелены на очень интенсивную работу". — заключил он