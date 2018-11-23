В Подмосковье установили и модернизировали 9,5 тысячи уличных светильников

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. С января 2018 года в Подмосковье установили и модернизировали 9,5 тысячи точек наружного освещения, сообщает телеканал "360" со ссылкой на вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Специалисты проводят работы в рамках губернаторской программы "Светлый город". Они меняют устаревшие светильники на современные, энергоэффективные.

На 2018 год власти запланировали обновление более 22,6 тысячи светильников. К ноябрю рабочие поменяли 9,5 тысячи объектов. Однако они не отстают от графика. Основной объем работ по вводу светильников в эксплуатацию намечен на конец года.

В начале 2017 года губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил реализовать в регионе программу "Светлый город". Благодаря ей в области решат наиболее актуальные проблемы с наружным освещением. Регион получит дополнительное освещение улиц, дворов, архитектурно-художественную подсветку в парках, скверах, на набережных. Кроме того, ярче станут достопримечательности и аварийные участки автодорог.

Всего с 2013 по 2016 год в Московской области построили и модернизировали 109 тысяч точек освещения, а в 2017 году — 62,5 тысячи.