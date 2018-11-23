Музыкальный проект "Гиндин‐фестиваль" пройдет в Черноголовке

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Второй международный музыкально-просветительский проект "Гиндин-фестиваль" будет проходить с 24 ноября по 2 декабря в Доме ученых научного центра РАН в Черноголовке. Об этом сообщил телеканал "360".

Участие в проекте примут известные российские и зарубежные исполнители, а также ученые и популяризаторы науки. Организаторами фестиваля являются заслуженный артист России, пианист Александр Гиндин, Дом ученых научных центров Российской академии наук и другие научные организации.

Цель проекта — познакомить слушателей с творчеством музыкантов-новаторов, которые внесли вклад в развитие исполнительского искусства, а также с разработками ученых и инновационных компаний, которые решают важные социально значимые задачи.

Фестиваль объединит искусство и естественные науки в рамках концертной и научно-популярной программ. Подобное сочетание позволит по-новому увидеть возможности человека, обратить внимание на интеллектуальные и эмоциональные вызовы, которые стоят перед обществом.