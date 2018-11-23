160 тысяч жителей Подмосковья получают региональную соцдоплату к пенсии

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Региональная социальная доплата к пенсии в Московской области положена неработающим пенсионерам, инвалидам и потерявшим кормильца в семье. В Подмосковье ее получают более 160 тысяч жителей, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу минсоцразвития региона.

По словам главы ведомства Ирины Фаевской, общая сумма материального обеспечения неработающих пенсионеров с учетом соцдоплаты доведена до уровня 9527 рублей.

"Региональная социальная доплата к пенсии назначается жителям Московской области, которые получают пенсию в Подмосковье, но ее размер с учетом общей суммы материального обеспечения не превышает величину прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе", — добавила министр.

Соцдоплату в Подмосковье также могут получать те, кто потерял кормильца, достиг совершеннолетия и является студентом очной формы до окончания учебы.