Еще 36 медработников получили льготную ипотеку в Московской области

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Свидетельств на покупку жилья по программе "Социальная ипотека" в пятницу получили еще 36 медицинских работников Московской области, говорится в пресс-релизе министерства здравоохранения Подмосковья.

"Сегодня мы вручили свидетельства еще 36 сотрудникам сферы здравоохранения региона. А всего с начала года такая мера поддержки оказана 208 медицинским специалистам в Подмосковье", — цитирует пресс-служба слова регионального министр здравоохранения Дмитрия Матвеева.

Сообщается, что программа "Социальная ипотека" реализуется в Подмосковье с 2016 года. С начала ее работы и до конца 2018 года свидетельства получат более 800 специалистов сферы здравоохранения Московской области.

В соответствии с программой, правительство области покупает квартиру врачам, учителям, молодым ученым и уникальным специалистам, а самим участникам остается лишь выплачивать проценты по ипотечному кредиту.