Подмосковный бюджет на три года принят в первом чтении

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Проект бюджета Московской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов был принят в ходе заседания регионального парламента в первом чтении. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра экономики и финансов Московской области Михаила Ана.

Как рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, бюджет был принят две недели назад. За это время прошли публичные слушания по поводу главного финансового документа региона. Поступившие замечания оформили в 75 предложений, которые были направлены губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Депутаты Мособлдумы сегодня рассмотрели проект бюджета, в котором учитывались все предложения.

Дополнительных вопросов при первом чтении подмосковного бюджета не возникло. Авторы проекта финансового документа характеризуют его как "устойчивый с реалистичным ростом".

По словам главы регионального министерства экономики Михаила Ана, согласно проекту бюджета доход увеличится на 9,4%. При этом общий объем доходов в 2019 году предусмотрен на уровне 529 миллиардов рублей, в 2020-м — свыше 578 миллиардов, в 2021 году — более 634 миллиардов рублей.

Более 580 миллиардов рублей в 2019 году составит общий объем расходов подмосковного бюджета, в 2020 году расход запланирован свыше 619 миллиардов рублей, в 2021-м — около 680 миллиардов рублей.

Приоритетные сферы бюджета на 2019-й и плановый период 2020-2021 годов — социальная политика, здравоохранение и образование.

Как уточнил Михаил Ан, 75% — это социальная нагрузка, еще 10% — поддержка региональной инфраструктуры и содержание дорог, 5% предусмотрены на создание новой социальной инфраструктуры — новых школ, детсадов, больниц, а 10% идет на увеличение экономического потенциала.

Кроме того, в проекте бюджета Московской области сбалансированы показатели потерь и поступлений. Так, отмена налога на движимое имущество будет скомпенсирована ростом акциза на крепкий алкоголь. Причем ожидается, что повышение данного акциза принесет в бюджет около 5 миллиардов рублей.