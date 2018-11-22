В МО планируют запустить систему легкорельсового транспорта

Трамваи на одной из улиц в Москве. Архивное фото

Трамваи на одной из улиц в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Запустить систему легкорельсового транспорта в Подмосковье планируется в течение ближайших пяти лет. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра экономики и финансов Московской области Михаила Ана.

На сегодняшнем заседании Мособлдумы был принят в первом чтении проект бюджета Московской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

"Мы рассчитываем, что за трехлетний бюджетный период существенно изменится дорожно-транспортная сеть, и особый акцент в следующий пятилетний период будет уделяться развитию современного комфортного скоростного общественного транспорта. Стоит задача запустить ЛРТ — легкорельсовый транспорт, легкое метро — в течение следующих пяти лет", — сказал Михаил Ан.

Как сообщала ранее пресс-служба министерства инвестиций и инноваций МО, строительством легкорельсового транспорта в Подмосковье заинтересовались компании из Китая, Турции и Италии.

Кольцевая линия ЛРТ будет проходить через 26 крупнейших городов региона, ее протяженность составит 246 километров, 192 из них будет проходить по территории Подмосковья, а 54 — по территории Москвы. Согласно проекту, линия легкорельсового транспорта будет проходить через все аэропорты Московского авиационного узла, включая Жуковский.

Строительство первого пускового комплекса протяженностью 74,1 километра запланировано от городского округа Подольск до Климовска, Домодедова и аэропорта Домодедово, далее — до Раменского и аэропорта Жуковский.