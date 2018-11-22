В Подмосковье создадут единое адресное пространство

КРАСНОГОРСК (Московская область), 22 ноя — РИА Новости. Власти Московской области до конца года планируют ввести в эксплуатацию новую услугу по присвоению объекту адреса на этапе выдачи разрешения на строительство, сказал начальника Главархитектуры Московской области Владислава Гордиенко в ходе брифинга об оптимизации услуг в градостроительной сфере.

"Присваивать адрес будут уже на стадии разрешения на строительство, то есть после подачи заявки автоматически объекту присваивается адрес", — отметил Гордиенко.

По его словам, необходимость в заявлении на получение адреса отпадет. В результате заявитель существенно сэкономит время, а в Подмосковье будет создано единое адресное пространство.