Вакцинацию от гриппа прошли более 3 млн жителей Подмосковья

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Свыше 3,1 миллиона жителей Московской области сделали прививку от гриппа. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Матвеева.

Он рассказал, что план вакцинации выполнен на 96,5%. Всего прививку должны сделать порядка 3,2 миллиона жителей области.

"Вакцинация рекомендована как единственный способ уберечься от гриппа. В этом году в Московской области привиться против данного недуга можно как в поликлиниках по месту жительства, так и в выездных мобильных комплексах. Только с их помощью сделали прививки более 120 тысяч человек, из которых почти 34 тысячи — дети", — заявил Матвеев, добавив, что процедура доступна как в будние, так и в выходные дни.

В Подмосковье прививочная кампания против гриппа действует с начала сентября и продлится до 1 декабря. Срок действия вакцины — от шести до девяти месяцев.