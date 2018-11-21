Подмосковные проекты социальной инфраструктуры стали лучшими

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Проекты Московской области одержали победу в конкурсе "Лучшие объекты социальной инфраструктуры" в рамках международного архитектурного фестиваля "Зодчество-2018". Об этом сообщил телеканал "360".

Организатором конкурса выступила Ассоциация проектировщиков Московской области при участии Главархитектуры Подмосковья. По словам председателя АПМО Ильи Машкова, изначально конкурс распространялся только на Московскую область, но вызвал интерес коллег и стал международным.

"Популяризация лучших объемно-пространственных, эстетических и функциональных решений будет способствовать появлению в наших городах современных и качественных объектов социальной инфраструктуры", — добавил Машков.

Всего в конкурсе приняли участие 103 проекта. Большую часть из них представили российские архитекторы. 19 заявок подали организации, работающие на территории Московской области.

"Это проекты школ, детских садов, медицинских учреждений, спортивных сооружений и общественных пространств. В число победителей вошли проект реконструкции стадиона "Машиностроитель" в Красногорске и проект школы на 550 учащихся в городском округе Руза. Второе место заняли постройки: конноспортивный комплекс "Звездный" в Щелковском районе, детская поликлиника в Жуковском, а также проекты: реконструкция детского сада под детскую поликлинику в Ликино-Дулево, пристройка к зданию общеобразовательной школы на 400 учащихся в Балашихе. Третье место досталось проекту парка имени Маяковского в Пушкине", — сообщил Владислав Гордиенко, начальник Главархитектуры региона.

Победителями конкурса стали проекты из Подмосковья, Москвы, Красноярска, Томска, Чебоксар и других городов. Среди иностранных лидеров — организации из Армении и Белоруссии.